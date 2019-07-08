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В "Зарядье" мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы посетитель парка "Зарядье" спрыгнул с Парящего моста" на дорогу и попал на капот автомобиля. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовкого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

Его прыжок зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, что в 16:00 8 июля он зашел на мост со стороны гастрономического центра "Зарядье". Он с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение моста и упал на проезжую часть.

Врачи оценили состояние потерпевшего как стабильно тяжелое. По данным телеканала "Москва 24", у него нашли ушибы плеча, затылка и головного мозга.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Зарядье Склиф

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