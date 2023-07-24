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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

В Москве построят еще один "парящий мост"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Парящий мост" длиной 200 м появится в столичном районе Марфино около Ботанического сада, сообщила пресс-служба Москмостройинвеста.

""Парящий мост" станет флагманским элементом благоустройства огромного двора-парка в эко-квартале (...), расположенного вблизи Ботанического сада в районе Марфино. (...) Сейчас активными темпами монтируются металлические опоры парящего моста. Всего для строительства объекта длиной свыше 200 м уйдет порядка 60 металлических опор. При этом высота каждой из них - 5 м", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасиии Пятовой, в центре двора-парка появится площадь с фонтаном и елью, игровые, спортивные и смотровые площадки с видами на Ботанический сад.

Смотровая площадка "Парящий мост" длиной более 140 метров открылась в центре Москвы в 2017 году одновременно с парком "Зарядье".

Москомстройинвест Марфино Ботанический сад Анастасия Пятова
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