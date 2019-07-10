На юге Москвы запустят бесплатные автобусы на время закрытия красной ветки метро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На юге Москвы запустят два компенсационных автобусных маршрута на время закрытия красной ветки метро между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили в среду в пресс-службе Мосгортранса.

Бесплатные автобусы будут ходить с 13 по 20 июля, всего будет задействовано больше 170 машин.

Первый маршрут (КМ1) пройдет от станции метро "Саларьево" до "Университета", второй (КМ2) свяжет "Саларьево" с "Коммунаркой". Автобусы будут останавливаться у всех закрытых станций метро.

Маршруты будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи, интервал между автобусами должен составить не более двух минут.

Дополнительные автобусы поставят и на регулярные маршруты, пролегающие поблизости от закрытых станций.