Двое задержанных на воскресной акции в Москве обвинили полицейских в побоях

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Два участника акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, прошедшей в Москве в воскресенье, заявили, что их избили полицейские, сообщили во вторник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

На побои пожаловались Алексей Миняйло и Максим Верхотуров, которых после задержания доставили в отделы полиции по районам Лужники и Хамовники.

Позже Верхотурову стало плохо, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали.

В результате несогласованной акции в центре Москвы 14 июля было задержано больше 25 человек, в том числе Юлия Галямина, Илья Яшин и Любовь Соболь. После составления протоколов их отпустили из участков.