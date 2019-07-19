Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве достигло 75 человек

Вендинговые аппараты Healthy Food Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве зарегистрировано уже 75 случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников, купивших еду в автоматах Healthy food, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в столичном управления Роспотребнадзора.

В четверг сообщалось о 65 заболевших.

В ведомстве пояснили, что пострадавших становится больше не из-за новых случаев отравления, а из-за того, что люди не сразу обращаются к врачам. Цех, где производится продукция Healthy food, опечатан с 16 июля, реализация продуктов через вендинговые аппараты приостановлена.

Все заболевшие - взрослые, большинству диагностировали сальмонеллёз.