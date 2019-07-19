Поиск

Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве достигло 75 человек

Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве достигло 75 человек
Вендинговые аппараты Healthy Food
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Москве зарегистрировано уже 75 случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников, купивших еду в автоматах Healthy food, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в столичном управления Роспотребнадзора.

В четверг сообщалось о 65 заболевших.

В ведомстве пояснили, что пострадавших становится больше не из-за новых случаев отравления, а из-за того, что люди не сразу обращаются к врачам. Цех, где производится продукция Healthy food, опечатан с 16 июля, реализация продуктов через вендинговые аппараты приостановлена.

Все заболевшие - взрослые, большинству диагностировали сальмонеллёз.

Healthy food Москва

Новости по теме

Новости

Любовь Соболь пожаловалась в Мосгоризбирком на отказ в регистрации

Любовь Соболь пожаловалась в Мосгоризбирком на отказ в регистрации

К московской гей-паре с детьми пришли с обысками

В Москве за два года построят еще семь эстакад и тоннель

Следствие установило предварительную причину инцидента в "Шереметьево"

Следствие установило предварительную причину инцидента в "Шереметьево"

В Москве построят современный храм со стеклянной стеной

В Москве на выходные вновь закроют наземный участок "голубой" ветки метро

Представитель "Шереметьево" назвала причину эвакуации пассажиров "Боинга"

Три человека получили травмы при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

Полиция не стала заводить дело на мать, заказавшую лекарство для тяжелобольного сына

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');