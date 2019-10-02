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В "Мосгазе" запах газа в Москве связали с ремонтом на магистральном газопроводе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В среду 2 октября жители разных районов Москвы стали жаловаться на запах газа. Сообщения об этом поступили в Центрального диспетчерского управления "Мосгаза", сказали в пресс-службе компании. Причиной стал плановый сброс газа из магистрального газопровода "Серпухов - КРП 14", который находится на капитальном ремонте.

Ремонт проводит ООО "Газпром трансгаз Москва". Ситуация находится под контролем, угрозы здоровью населения нет, заверили в пресс-службе.

"Согласно метеорологическим прогнозам, незначительный запах газа недолгое время может ощущаться в ВАО и ЦАО Москвы. Отметим, что все обращения жителей оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений", - подчеркнул представитель "Мосгаза".

Он отметил, что абсолютное большинство жалоб не подтверждаются, проверка показывает, что утечки газа не было.

В начале сентября жалобы на запах газа в "Москве" "Мосгаз" объяснил тем, что поставщик превысил уровень одорирования газа на газораспределительной станции.

Мосгаз Москва Газпром

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