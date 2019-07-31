В СПЧ сообщили о голодовке одного из арестованных после акции 27 июля

Он утверждает, что в мероприятии не участвовал, а просто был пьян и гулял по городу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Олег Климов, отбывающий административный арест за нарушения на акции 27 июля в Москве, третий день держит голодовку в знак протеста, о чем он сообщил посетившим его правозащитникам. Об этом сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.

Со слов Климова она рассказала, что в минувшую субботу его задерживали дважды. В первый раз его оштрафовали за пребывание в общественном месте - у станции метро - в нетрезвом виде, а во второй раз на него составили протокол об участии в несогласованной акции.

"Климов же утверждает, что не скандировал никакие лозунги, а просто был пьян", - сказала Меркачева.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. Более 250 задержанных до понедельника оставались в отделах полиции.

Могорсуд сообщил, что на середину дня 30 июля городские суды назначили административные аресты более чем 60 участникам акции и оштрафовали еще около 160 человек. В соцсетях и СМИ распространяли видеозаписи и утверждения задержанных, которые говорили, что не имели отношения к протестам и не понимают, на каком основании их задержали.

29 июля стало известно о задержании мужчины, на которого завели уголовное дело за то, что он бросил урну в полицейских. На следующий день СКР сообщил, что таких возбуждено уже три дела по фактам применения насилия к полицейским и росгвардейцам, а еще одно дело завели по статье о массовых беспорядках.