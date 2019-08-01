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Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав из-за ареста

Он попросил суды разрешить ему выйти из спецприемника на рассмотрение его жалобы на отказ в регистрации

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Административный арест, назначенный судом, нарушил избирательные права муниципального депутата Ильи Яшина, который выдвинулся в Мосгордуму. Об этом Яшин пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москы, которые навестили арестованных после акции 27 июля, рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Политик указал в жалобе, что из-за аресте не сможет присутствовать на разборе его жалоб на отказ в регистрации в Центризбиркоме. Он направил в суды ходатайства с просьбой разрешить ему покинуть спецприемник для участия в заседании ЦИК. По словам Мельникова, руководство спецприемника заверило, что жалобы Яшина направлены в суды. В Троицком и Щербинском судах, которые назначили политику по десять суток ареста, заявили, что ходатайства от Яшина еще не получили.

Яшин содержится в трехместной камере с еще одним участником акции 27 июля и с нарушителем ПДД, рассказал Мельников. Большинство других арестованных отбывают сроки в десятиместных камерах, добавил он. Всего в спецприемнике-2 ГУ МВД Москвы находятся около полусотни человек, половина из них была задержана 27 июля.

Некоторые арестованные пожаловались на отсутствие полотенец. Мельников отметил, что это нарушение сотрудники спецприемника сразу же устранили.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что, вероятнее всего, арестованные кандидаты в Мосгордуму смогут направить на рассмотрение жалоб на отказ в регистрации своих законных представителей.

Щербинский суд 29 июля назначил Яшину десять суток ареста за призывы участвовать в несанкционированной акции 27 июля. На следующий день Щербинский суд назначил ему такой же срок за призывы идти на акцию 14 июля.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373. Более 250 задержанных до понедельника оставались в отделах полиции. Могорсуд сообщил, что на середину дня 30 июля городские суды назначили административные аресты более чем 60 участникам акции и оштрафовали еще около 160 человек.

Илья Яшин Мосгордума ОНК Иван Мельников Центризбирком

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