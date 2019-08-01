В Подмосковье впервые за 50 лет организуют регулярные вертолетные рейсы

Вертолет на семь пассажиров будет летать

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В столичном регионе впервые за 50 лет будут организованы регулярные вертолетные перевозки: компания "Хелиэкспресс" наладит полеты из Одинцова до аэропорта "Жуковский" к авиасалону МАКС, который пройдет в августе. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель "РВС-холдинга" (головная структура "Хелиэкспресса").

Между "Жуковским" и хелипарком "Подушкино" в Одинове будет курсировать вертолет "Ансат", рассчитанный на семь пассажиров. По утрам он будет совершать четыре рейса в "Жуковский", по вечерам - по три рейса в обратном направлении и всего за шесть дней выполнит 42 перелета. Авиасалон "МАКС-2019" будет проходить с 27 августа по 1 сентября.

Полет займет 20 минут, билет в одну сторону будет стоить от 19 тысяч рублей до 23 тысяч, в зависимости от времени рейса. С аэродрома "Жуковский" до выставочного комплекса для пассажиров организуют трансфер.

Замгендиректора РВС Наталья Трофимова связала установленные цены на билеты со среднеотраслевой стоимостью летного часа "Ансата", а также с тем обстоятельством, что вертолет будут возить пассажиров в одну сторону и возвращаться пустым. В компании рассчитывают, что в среднем один рейс будет перевозить пять пассажиров.

"Мы ориентируемся на бизнес-аудиторию и многочисленных фанатов авиации, которые планируют посетить МАКС-2019, поездка до "Подушкино" из центра Москвы на автомобиле займет до получаса", – отметила представитель РВС.

С 1960 по 1971 годы в Подмосковье регулярные вертолетные рейсы совершались с вертолетной станции "Аэрофлота" рядом с Ленинградским шоссе в аэропорты "Внуково" и "Шереметьево", также были регулярные рейсы между этими аэропортами и между "Внуково" и аэропортом "Быково", напомнили в РВС.