Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за празднования дня ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центральной части столицы перекроют в пятницу из-за праздника "Ильин день на улице Ильинка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

"С 6:00 до 16:00 полностью перекрывается движение по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади, с 07:00 до 16:00 -по площади Васильевский спуск", - пояснил представитель пресс-службы.

Ранее в столичном главке МВД уточнили, что ограничения связаны с празднованием дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) и коснутся также общественного транспорта.

Пророк Илья (Илия) - покровитель ВДВ России, днем рождения которых считается 2 августа 1930 года.