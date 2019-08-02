Поиск

Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за празднования дня ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центральной части столицы перекроют в пятницу из-за праздника "Ильин день на улице Ильинка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В РоссииВ Минобороны РФ опровергли планы заменить цвета погон у служащих ВДВВ Минобороны РФ опровергли планы заменить цвета погон у служащих ВДВЧитать подробнее

"С 6:00 до 16:00 полностью перекрывается движение по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади, с 07:00 до 16:00 -по площади Васильевский спуск", - пояснил представитель пресс-службы.

Ранее в столичном главке МВД уточнили, что ограничения связаны с празднованием дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) и коснутся также общественного транспорта.

Пророк Илья (Илия) - покровитель ВДВ России, днем рождения которых считается 2 августа 1930 года.

ВДВ Москва

Новости по теме

Новости

Русакова опровергла согласование митинга на проспекте Сахарова 10 августа

В Москве согласовали стотысячный митинг 10 августа на проспекте Сахарова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Серебрянскую на выборах в Мосгордуму

Суд 2 августа рассмотрит вопрос об аресте первого фигуранта "дела 27 июля"

Новые ночные автобусные маршруты в Москве свяжут районы Бутово и Алтуфьево

Новые ночные автобусные маршруты в Москве свяжут районы Бутово и Алтуфьево

В Подмосковье 350 видеокамер теперь будут считывать номера транспорта сзади

В Подмосковье 350 видеокамер теперь будут считывать номера транспорта сзади

Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

Источник сообщил о проверке до 30 человек по "делу 27 июля"

Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму

Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму

СКР объявил о задержании пяти фигурантов уголовных дел об акции 27 июля

Яшин пожаловался на нарушение его избирательных прав из-за ареста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');