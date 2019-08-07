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Половина москвичей заявили об одобрении деятельности Собянина

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Почти половина жителей столицы (49%) положительно воспринимают деятельность действующего мэра Москвы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, треть респондентов нейтрально относится к работе мэра, у 16% его деятельность вызывает плохое впечатление.

Деятельность московского правительства, согласно результатам опроса, положительно оценивают практически треть москвичей (30%). 40% считают, что она на среднем уровне, недовольны работой столичной исполнительной власти 16% респондентов.

По данным "Левада-центра", две трети участников опроса (67%) удовлетворены своей текущей жизненной ситуацией, остальные (30%) заявили об обратном.

Каждый пятый москвич (19%) полагает, что его положение улучшилось по сравнению с прошлым годом, половина жителей столицы (51%) считает, что все осталось без изменений, об ухудшении говорят 29% участников опроса.

Опрос был проведен социологами "Левада-центра" 26-31 июля 2019 года по заказу Фонда развития гражданского общества среди 1500 москвичей.

В июле аналогичное социологическое исследование провел фонд "Петербургская политика". Согласно этому опросу, деятельность Собянина одобряют почти две трети москвичей.

Сергей Собянин Москва

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