Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Как сообщили в СКР, его выписали после оказания всей необходимой медицинской помощи.

Накануне стало известно, что 43-летний режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев был задержан по делу о массовых беспорядках.

В ОНК Москвы сообщили "Интерфаксу", что его увезли из ИВС по СВАО ГУ МВД России в реанимацию 20-й горбольницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем. По словам адвоката, Васильев страдает сахарным диабетов и был госпитализирован в связи с сильным повышением сахара в крови.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников обратился к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры по защите прав гражданина.

В воскресенье следствие попросило арестовать Васильева, соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Как рассказали "Интерфаксу" в суде, сам подозреваемый сюда не был доставлен. В итоге, суд отказался рассматривать вопрос об аресте Васильева без него.