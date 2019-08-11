Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Как сообщили в СКР, его выписали после оказания всей необходимой медицинской помощи.
Накануне стало известно, что 43-летний режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев был задержан по делу о массовых беспорядках.
В ОНК Москвы сообщили "Интерфаксу", что его увезли из ИВС по СВАО ГУ МВД России в реанимацию 20-й горбольницы в связи с серьезными проблемами со здоровьем. По словам адвоката, Васильев страдает сахарным диабетов и был госпитализирован в связи с сильным повышением сахара в крови.
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников обратился к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры по защите прав гражданина.
В воскресенье следствие попросило арестовать Васильева, соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Как рассказали "Интерфаксу" в суде, сам подозреваемый сюда не был доставлен. В итоге, суд отказался рассматривать вопрос об аресте Васильева без него.
27 июля в центре Москвы проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны были свыше тысячи человек.
В настоящее время по делу арестовано 12 человек.