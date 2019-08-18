Девять станций "красной" ветки московского метро закрыли на неделю

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В эти дни движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". В обычном режиме линия возобновит работу с открытием метро 25 августа. Временные ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии", - рассказал собеседник агентства.

При этом пассажиров закрытых станций просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Кроме того, в это время будут работать 180 автобусов на компенсационных автобусных маршрутах КМ1 (между станциями "Университет" и "Саларьево" с остановками у закрытых станций) и КМ2 (между "Саларьево" и "Коммунарка"). Автобусы будут следовать с 5:10 утра до 2:00 ночи.

Кроме того, на ряде действующих маршрутов наземного транспорта выпустят дополнительные автобусы.

В Центре организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что для приоритетного проезда компенсационных автобусов с 18 по 24 августа в ежедневном режиме будут работать выделенные полосы на проспекте Вернадского, части Ленинского проспекта, Киевского шоссе и дороги Солнцево-Бутово-Видное. При этом выезд такси на эти полосы будет запрещен.

Кроме того, вдоль трассы прохождения автобусов будут временно ограничены ряд съездов и выездов, в некоторых местах запретят парковку.

Как ожидается, открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тыс. человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Кроме того, улучшится экологическая ситуация благодаря уменьшению количества автомобилей на Аминьевском шоссе, улице Удальцова, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского.

Прошлый раз также в связи со строительством БКЛ эти девять станций "красной" ветки закрывали для пассажиров на несколько дней в середине июля.