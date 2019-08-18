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Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 августа

63 жертвы взрыва на свадьбе в Афганистане, штрафы для курящих сотрудников, российский теннисист в финале турнира в Цинциннати

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв произошел в свадебном зале в Афганистане. 63 человека погибли, 183 пострадали. По данным МВД страны, взрывное устройство привел в действие смертник.

- Дональд Трамп пригрозил объявить леворадикальных "Антифа" террористической организацией. Идея Трампа прозвучала на фоне подготовки Портленда к крупнейшей в США за последние месяцы политической демонстрации. The Guardian подчеркивает, что власти ожидают превращения митинга в акции насилия.

- Девять станций "красной" ветки московского метро закрыли на неделю. В связи со строительством Большой кольцевой линии до 24 августа будет закрыт участок между "Университетом" и "Коммунаркой".

- Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе. Помимо введения системы штрафов, ведомство предлагает принять еще ряд мер по борьбе с курением на работе. Подчеркивается, что программа носит рекомендательный характер.

- Теннисист Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати. Результат встречи – 3:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

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