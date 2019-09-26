Хуснуллин сообщил о строительстве 125 домов в Москве по программе реновации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сейчас в Москве строят одновременно 125 домов по программе реновации, их общая площадь составит примерно 1,4 млн квадратных метров, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Всего по программе построили уже 47 домов, из них 43 переданы под заселение.

В мэрии планируют ускорить строительство, чтобы с 2021 года сдавать в эксплуатацию не менее 1 млн квадратных метров жилья для переселенцев, добавил Хуснуллин.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая построенные дома в Котловке, напомнил, что для строительства по реновации было трудно подбирать площадки в рамках существующей застройки. Он добавил, что по реновации переехали либо начали оформлять документы для переезда уже 15 тысяч человек.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов и свыше 350 тысяч квартир.