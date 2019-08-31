Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Падение частного двухместного вертолета произошло в 50 метрах от берега. "Визуально вертолет не наблюдается. На месте обнаружены оборванные линии ЛЭП", - сказали в пресс-службе.

Данные о погибших и пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасатели.

Позднее представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила "Интерфаксу" о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).