Здание детского сада на востоке Москвы превратили в храм

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Здание на востоке Москвы, в котором ранее был детский сад, продолжают реконструировать под православный храм.

Куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин заявил, что сегодня на месте восточной части аварийного строения на 9-й Парковой улице стоит новый белоснежный храм с двумя приделами - верхним и нижним. По его словам, площадь участка меньше 0,4 га, но в нее удалось вписать два храма - верхний и нижний, приходской дом с помещениями воскресной школы, социальных служб и т.д.

В свою очередь епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон заверил, что со стороны жителей не было протестов.

"Здесь, в этом месте, жители радуются, что у них будет храм. Да, здесь был когда-то детский садик, и уже скоро будет воскресная школа в три этажа, с классами и огромным актовым залом. На приходе уже ведется работа с детьми. Все кружки совершенно бесплатные", - подчеркнул епископ.

Окончательно завершить проект строительства храмового комплекса в этом месте планируется в будущем году.