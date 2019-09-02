Поиск

Здание детского сада на востоке Москвы превратили в храм

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Здание на востоке Москвы, в котором ранее был детский сад, продолжают реконструировать под православный храм.

Куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин заявил, что сегодня на месте восточной части аварийного строения на 9-й Парковой улице стоит новый белоснежный храм с двумя приделами - верхним и нижним. По его словам, площадь участка меньше 0,4 га, но в нее удалось вписать два храма - верхний и нижний, приходской дом с помещениями воскресной школы, социальных служб и т.д.

В свою очередь епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон заверил, что со стороны жителей не было протестов.

"Здесь, в этом месте, жители радуются, что у них будет храм. Да, здесь был когда-то детский садик, и уже скоро будет воскресная школа в три этажа, с классами и огромным актовым залом. На приходе уже ведется работа с детьми. Все кружки совершенно бесплатные", - подчеркнул епископ.

Окончательно завершить проект строительства храмового комплекса в этом месте планируется в будущем году.

Москва

Новости
Протесты в Москве

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Рогозин предложил маркировать провода ЛЭП на фоне крушения вертолета

Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу

Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу

В Москве повысили минимальную пенсию

Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

У фигуранта "дела 27 июля" Егора Жукова изъяли флешки и фигурку лягушки

Участники несогласованной акции в Москве покинули Пушкинскую площадь

Участники несогласованной акции в Москве покинули Пушкинскую площадь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');