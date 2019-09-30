Последний храм погибшего основателя Музея русской иконы достроят в 2020 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Церковь Чуда Архангела Михаила в Хонех на Борисовских прудах в Москве достроят в 2020 году, заявил депутат Госдумы Владимир Ресин. Главным спонсором проекта был бизнесмен Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы, погибший в августе при крушении вертолета в Греции.

Ресин уточнил, что храм был последним проектом Абрамова.

Ресин курировал строительство православных церквей в Москве еще в должности первого заммэра города. В 2011 году он избрался в Госдуму и ушел с должности, но стал советником патриарха Кирилла, вошел в городскую земельную комиссию и продолжил следить з "программой 200".

На Борисовских прудах по проекту Владимира Медиевского строят большую кирпичную одноглавую трехпрестольную церковь со сдержанным декором и выбеленными фасадами. Отдельно рядом с ней будет возведена колокольня в формах московской колокольни Ивана Великого. В нижней части строения храмового комплекса будет приходский дом с воскресной школой расположатся в нижней части строения. К храму ведет главная лестница, а маломобильные граждане смогут подняться к службе на специальном лифте.

По словам Ресина, строительство завершается, "купола с крестами подняты, завершается монтаж кровли и побелка фасадов, ведется прокладка теплопровода". Оставшиеся работы будут распланированы так, чтобы объект сдали в 2020 году.

Рядом с храмом приход планировал построить пристань и наладить паломнический водный маршрут по Москве-реке до Нагатинского затона, в Коломенское и, возможно, к Ново-Спасскому монастырю. Ресин выразил надежду, что проект поддержит префектура.