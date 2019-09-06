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Мэрия Москвы внедрит технологию распознавания лиц на массовых мероприятиях

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал технику для массовых мероприятий концерну "Ситроникс" (принадлежит АФК "Система") за 260 млн рублей, видеонаблюдение планируется сделать постоянным и затем внедрить в систему технологию распознавания лиц, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные госзакупок.

По словам замруководителя ДИТ Александра Горбатько, видеонаблюдение на массовых мероприятиях в столице планируется сделать систематическим, пока же его организовывают только в особых случаях - вроде Дня города или Дня Победы. Затем систему видеонаблюдения планируется дополнить технологией распознавания лиц.

Издание отмечает, что условия госзакупки не содержат требования по распознаванию лиц, но ДИТ поручил "Ситрониксу" протестировать российские решения по видеоаналитике. Концерн должен будет устанавливать и проверять камеры в местах массовых мероприятий - в том числе общественно-политических, - а также предоставлять межведомственным оперативным штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к видеоархивам.

Источник "Ведомостей", близкий к российскому разработчику систем распознавания образов, пояснил, что сейчас видеонаблюдение организовано хаотично и не всегда транслируется в режиме реального времени. По его мнению, чтобы внедрить технологию распознавания лиц, необходимо устанавливать больше камер.

Адвокат "Агоры" Станислав Селезнев отмечает, что осуществление правосудия и законодательство об обороне, безопасности и противодействии терроризму допускают исключения из закона, запрещающего анализировать фотографию человека без его согласия, - "а под это можно подвести многое".

Собеседник издания в МВД выразил мнение, что распознавание лиц позволит эффективнее опознавать правонарушителей. В свою очередь экс-глава столичного депкульта Сергей Капков полагает, что повышение уровня безопасности привлечет на массовые мероприятия больше посетителей.

Москва Ситроникс АФК Система Александр Горбатько

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