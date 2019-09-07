В новой Москве локализовали пожар на мусорном полигоне
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание, возникшее на полигоне твердых бытовых отходов в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.
Как рассказали в пресс-службе, пожар локализован в 15:54, информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в Марушкинском поселении ориентировочно в 8 квартале произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 250 кв. м.