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В новой Москве локализовали пожар на мусорном полигоне

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание, возникшее на полигоне твердых бытовых отходов в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, пожар локализован в 15:54, информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Марушкинском поселении ориентировочно в 8 квартале произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 250 кв. м.

Москва Новая Москва МЧС

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