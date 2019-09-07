Пожарные потушили мусорный полигон в новой Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

По данным пресс-службы, пожар ликвидировали в 17:21, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Марушкинском поселении ориентировочно в 8 квартале произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 250 кв. метров. Пожар был локализован в 15:54.