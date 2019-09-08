Алтайцы вместо выборов уехали на сбор шишек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах во многих селах Республики Алтай может оказаться низкой из-за хорошего урожая шишек, на заготовку которых отправились многие местные жители.

"В этом году небывалый урожай шишки за последние пять лет. Поэтому многие деревни практически пустые - все уехали на сбор шишек", - сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник во властных структурах региона.

Он пояснил, что стоимость одного мешка нешелушенных шишек составляет 1,8 тыс. рублей. Семья в среднем за день может собрать 20-30 мешков и заработать "неплохие деньги".

"Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек", - подчеркнул собеседник.

Как сообщалось, в Республике Алтай, где проживают более 161,1 тыс. избирателей, на нынешних выборах работают 11 территориальных избирательных комиссий и 236 участковых избирательных комиссий.

За пост главы региона борются врио главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый от "Единой России", а также Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.

За мандаты депутатов Госсобрания республики в 30 одномандатных округах ведут борьбу более 180 кандидатов, еще 11 мандатов будут распределены между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер по единому округу. Свои списки по единому округу выдвинули КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия", "Патриоты России", Российская партия пенсионеров "За социальную справедливость", КПСС, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Родина".

Тем временем уже почти 38% жителей Республики Алтай проголосовали на выборах по данным на 15:00 местного времени. "По данным на 15:00 (11:00 по Москве - ИФ) в среднем проголосовали 61 тыс. 64 избирателя, это составляет 37,68%. Наиболее высокая явка отмечена в Усть-Канском районе - 44,79%, наименьшая явка в Турочакском районе - 33,36%", - сообщил журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии избиркома региона Дмитрий Степанов.

По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", на прошлых выборах главы региона в 2014 году к этому часу проголосовали 26,92% избирателей.