Самолет не смог вылететь из "Шереметьево" во Владивосток из-за задымления в двигателе

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура в воскресенье организовала проверку в связи с задымлением двигателя самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту "Шереметьево".

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

По его данным, 8 сентября примерно в 18:55 в аэропорту "Шереметьево" при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров. Пострадавших нет.

Самолет был отстранен от полетов, подчеркнули в прокуратуре.

Там уточнили, что его пассажиры находятся в здании аэропорта и по информации авиакомпании будут доставлены до места назначения резервным бортом.

Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.