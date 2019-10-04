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Самолет не смог вылететь в Москву из Барнаула по техническим причинам

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Почти 150 пассажиров не могли вылететь в Москву из аэропорта Барнаула в пятницу, сообщает пресс-центр Минтранса Алтайского края.

"По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул - Москва. На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вылет нового самолета по этому направлению ожидается в 19:30 местного времени (15:30 мск).

Барнаул Аэрофлот

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