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На выходные в Москве перекроют Садовое кольцо и несколько набережных

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - С 20:00 14 сентября до 8:00 16 сентября в Москве будут полностью перекрыты некоторые улицы из-за осеннего велофестиваля. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения в городе.

В этот период будет закрыто движение по улицам Лужники и Аллея Славы.

15 сентября с 11.30 по мере прохождения колонны будут перекрывать Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую, Устьинскую, Серебряническую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные.

Также будут перекрыты улицы Земляной вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревкая, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, 1905 года, площадь Краснопресненская застава.

Лужники Садовое кольцо ЦОДД Велофестиваль

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