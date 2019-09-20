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Активисты SERB забросали стаканчиками с жидкостью зрителей "Театра.doc"

В театре показывали спектакль о войне в Донбассе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Активисты движения SERB в пятницу вечером ворвались в "Театр.doc" в Москве после спектакля "Война близко" и закидали зрителей стаканчиками с жидкостью с резким запахом, сообщил "Интерфаксу" представитель театра.

Он отметил, что в театр уже вызван наряд полиции для дальнейшего разбора произошедшего.

"Спектакль не был сорван. После его окончания в зал через пожарный вход попали активисты движения SERB и кинули в зал несколько стаканчиков с жидкостью с резким запахом", - сказал собеседник агентства.

Согласно афише на сайте "Театра.doc", "Война близко" - это спектакль в трех частях, основанный на дневнике из Луганска, "который прислал в Театр.doc обычный горожанин - про события последних двух лет: сначала кажется невозможным, что война вдруг придет в их город, но вот рушатся дома, гибнут жители при обстрелах".

Движение SERB - националистическая политическая группа, действующая на территории России и Украины и известная попытками срыва в Москве оппозиционных акций, культурных мероприятий, а также нападениями на активистов и политиков.

Москва Театр.doc SERB

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