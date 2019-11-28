Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра. Речь идет о постановках "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв 228", в них будут искать пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркотиков.

По словам представителя театра, на эти спектакли не раз приходили активисты движения SERB и пытались их сорвать. После их акций "некая группа лиц" направила официальную жалобу в комитет Госдумы по культуре. Их жалобу оттуда перенаправили в правоохранительные органы. Проверку постановок начали около месяца назад и запросили информацию о спектаклях.

Сейчас администрация Театра.doc пытается объяснить полиции, что этих постановках нет такой пропаганды, их показ продолжается, сказал представитель театра.

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская подтвердила через пресс-службу, что поступившее в комитет обращение граждан, было переслано "для рассмотрения по компетенции", поскольку "этот порядок прописан в федеральном законодательстве".

"Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же, как и просьб о проведении проверки театра", - подчеркнула она и заверила, что никогда не просила и не будет просить правоохранительные органы проверить какие бы то ни было культурные организации.

В сентябре 2019 года полицейские приходили на спектакль "Рейв 228" и объяснили, что заподозрили участников постановки в обороте наркотиков.

"Рейв 228" в Театре.doc называют "спектаклем-променадом на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 в России". Участники спектакля вместе со зрителями ходят по улице в поисках "закладок", содержимое которых, по словам авторов постановки, законно и безопасно.

"Война близко" - постановка о трех людях, "живущих рядом с современными конфликтами". Спектакль "Выйти из шкафа" - это "документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев" с возрастным ограничением 18+.

SERB - радикальная политическая группа, известная своими агрессивными акциями. В частности, активисты движение напали на Алексея Навального с зеленкой, что привело к химическому ожогу глаза у оппозиционера. Активист движения Александр Петрунько в декабре 2017 года облил зловонной жидкостью одну из фотографий на выставке "Без смущения 2.0" Джока Стерджеса. Он был задержан, а затем Замоскворецкий суд Москвы назначил ему восемь суток административного ареста.