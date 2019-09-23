Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Собянин подписал постановление, которое обязывает агрегаторов такси передавать в городскую единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) персональные данные водителей, номера их водительских удостоверений и номера их полисов ОСАГО, пишет "Коммерсантъ".

С января 2017 года агрегаторы были обязаны передавать информацию о местоположении машин и номера разрешений на перевозки. Теперь перечень данных расширили. Как отмечает издание, это сделали без обсуждения с отраслью.

На фоне новых требований агрегаторам придется внести значительно изменить софт и скорректировать финансовые затраты, которые в конечном счете переложат на потребителей, считает источник издания в одной из компаний. Он также видит проблему при возможном отказе водителя разрешить обработку персональных данных.

"Пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий",— заявили "Коммерсанту" в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Обмен информацией с ЦОДД пора сделать обязательным, это минимизирует нелегальные перевозки и повысит безопасность, а увеличившиеся расходы агрегаторов вряд ли приведут к росту чека, считает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Контролировать полноту или точность данных, которые агрегаторы собирают, но заполняют не сами, странно и это не влияет на безопасность, возражает куратор рабочей группы "Связь и ИТ" экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Постановление Собянина фактически перекладывает на агрегаторов обязанности государства, считает она.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что в действиях департамента транспорта Москвы прослеживается "неуемное желание контролировать все финансовые потоки" при том, что на кону не только персональная информация, но и коммерческая тайна, и попытка усложнять работу бизнеса под предлогом борьбы за безопасность.