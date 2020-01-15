В Москве построят еще одну школу-гигант до конца года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Левобережном районе на севере Москвы планируется построить до конца года одну из самых крупных школ города вместимостью на 1900 учеников, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев в среду.

"В прошлом году была сдана самая большая школа в России на территории бывшего завода ЗИЛ, рассчитанная на 2500 мест", - напомнил Бочкарев. По его словам, при строительстве школы в Левобережном районе будут применены новые экспериментально-планировочные решения: оборудуют три самостоятельных рассредоточенных входа, предусмотрят возможность объединения учебного кабинета и игрового помещения в начальной школе и так далее.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что строительство школ-гигантов является одним из новых трендов столицы.

"Они возводятся в районах с высокой плотностью застройки, где есть необходимость обеспечить детей в пешей доступности от жилых кварталов нужным количеством мест в образовательных учреждениях. Плюс, это ведь еще и рабочие места для жителей этих районов, что тоже очень важно. Крупные образовательные центры являются экономически эффективными с точки зрения затрат на их строительство, а также последующее содержание и эксплуатацию", - пояснял Хуснуллин в интервью "Интерфаксу".

Экспериментально-планировочные решения помещений игровых классов начальной школы с мобильными перегородками при необходимости могут обеспечить трансформацию игровых классов в помещения для дополнительного образования.