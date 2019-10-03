"Белый счетчик" исключил возможность "каруселей" на митинге 29 сентября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В организации "Белый счетчик" отрицают возможность "каруселей" на согласованной акции оппозиции 29 сентября в Москве. Волонтеры, занимавшиеся подсчетом участников акции, никаких "каруселей" не отследили, сообщила организация.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал ролик с записью с панорамной видеокамеры на проспекте Академика Сахарова. На записи виден участок оцепления, через который люди проходили на территорию проведения митинга или выходили с нее. Запись пущена под музыку и озаглавлена "Пока кто-то митинговал на площади Сахарова, кто-то крутил карусели".

В "Белом счетчике" считают, что авторы и распространители ролика "намекают, что на видео зафиксирована "карусель", а именно, регулярный поток людей, выходящих с митинга, и повторно заходящий на него через рамки" ради фальсификации оценок численности акции.

"Видео не доказывает наличие людей, которые входили бы на митинг непосредственно после того, как с него вышли. Кажущийся поток людей, циркулирующих через рамки - иллюзия, возникающая из наличия пересекающихся потоков и поддерживаемая низким качеством и высокой скоростью видео", - говорится в пресс-релизе организации.

Представители "Белого счетчика" считают, что если смотреть запись с замедленной скорости и без музыки, потоки людей можно легко проследить. "На более полных и качественных видео за попавший на обсуждаемом видео отрезок времени в три с половиной минуты (в период с 16:23 до 16:27) повторных входов не выявлено", - утверждают они.

Они допускают единичные повторные заходы участников акции, которые могли выходить за оцепление в туалет или за горячими напитками. Также они считают, что даже теоретически "карусель" не смогла бы увеличить численность митинга подобного данному на величину, превосходящую погрешность измерения.

"Распространяемое видео с сопровождающими его заголовками и музыкальным оформлением - манипулятивно и, вероятно, преследуют пропагандистские цели", - подчеркнули в "Белом счетчике.

29 сентября в Москве прошел согласованный митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела". По данным полиции, в акции участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - 25,2 тысячи.