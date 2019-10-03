Владимир Рыжков стал членом Общественной палаты Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Политик и профессор ВШЭ, бывший депутат Госдумы и бывший сопредседатель "Республиканской партии России — Партии народной свободы", Владимир Рыжков вошел в состав Общественной палаты Москвы. Такое распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Смена состава в ОП произошла после того, как были досрочно прекращены полномочия трех человек - ректора Государственного института русского языка им. Пушкина Маргариты Русецкой, олимпийской чемпионки Марии Киселевой и директора Ассоциации организаций содействия развитию просвещения в сфере ЖКХ "Школа грамотного потребителя" Александра Козлова. Все они избрались в Мосгордуму.

Кроме Рыжкова, Собянин включил в ОП замдиректора ассоциации "Школа грамотного потребителя" Романа Иванова и гендиректора сети аптек "Столички" Евгения Нифантьева. Нифантьев выдвинулся в Мосгордуму по 11-му избирательному округу, но проиграл коммунисту Николаю Зубрилину.

На выборах в Мосгордуму Рыжков входил в рабочую группу Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб от кандидатов в депутаты.

В Общественной палате Москвы состоят 45 человек. 15 из них утверждает мэр Москвы, 15 - Мосгордумой, остальные 15 выбираются тайным голосованием первыми 30 членами.