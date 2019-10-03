Поиск

Владимир Рыжков стал членом Общественной палаты Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Политик и профессор ВШЭ, бывший депутат Госдумы и бывший сопредседатель "Республиканской партии России — Партии народной свободы", Владимир Рыжков вошел в состав Общественной палаты Москвы. Такое распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Выборы в Мосгордуму - 2019

Смена состава в ОП произошла после того, как были досрочно прекращены полномочия трех человек - ректора Государственного института русского языка им. Пушкина Маргариты Русецкой, олимпийской чемпионки Марии Киселевой и директора Ассоциации организаций содействия развитию просвещения в сфере ЖКХ "Школа грамотного потребителя" Александра Козлова. Все они избрались в Мосгордуму.

Кроме Рыжкова, Собянин включил в ОП замдиректора ассоциации "Школа грамотного потребителя" Романа Иванова и гендиректора сети аптек "Столички" Евгения Нифантьева. Нифантьев выдвинулся в Мосгордуму по 11-му избирательному округу, но проиграл коммунисту Николаю Зубрилину.

На выборах в Мосгордуму Рыжков входил в рабочую группу Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб от кандидатов в депутаты.

В Общественной палате Москвы состоят 45 человек. 15 из них утверждает мэр Москвы, 15 - Мосгордумой, остальные 15 выбираются тайным голосованием первыми 30 членами.

Общественная палата Москва Мосгордума Владимир Рыжков Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Блогеры написали обращение в защиту осужденного за твит о детях силовиков

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Школьника в Подмосковье заподозрили в убийстве сверстницы из-за ссоры

В четверг в Москве будет тепло, местами кратковременный дождь

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Бетономешалка перевернулась на МКАДе при аварии, есть пострадавшие

В "Мосгазе" запах газа в Москве связали с ремонтом на магистральном газопроводе

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');