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20 нетрезвых людей пытались прорваться на Хованское кладбище, но извинились и ушли

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Конфликтная ситуация с участием двух десятков нетрезвых людей произошла в четверг вечером на территории столичного Хованского кладбища, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"Около 20:45 на территорию Хованского кладбища пыталась проникнуть группа людей кавказской национальности из 20 человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом сотрудникам охраны кладбища", - сказал собеседник агентства.

По его словам , на кладбище вызвали наряд полиции, после чего группа людей принесла извинения и покинула территорию.

В итоге никто не был задержан, добавили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Москва Хованское кладбище Ритуал

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