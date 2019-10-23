Поиск

Три человека стали жертвами пожара на "Морском кладбище" во Владивостоке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли при пожаре в сторожке на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"При тушении на месте пожара было обнаружено три человека без признаков жизни, которые незамедлительно были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар возник в 2:42 24 октября по местному времени (20:25 мск 23 октября). В 3:19 пожар был полностью ликвидирован на общей площади 5 кв. м. Горело бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения.

Владивосток

Новости по теме

Новости

"Росатом" назвал дезинформацией данные о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Билалова выдворят из США

Что произошло за день: среда, 23 октября

МВД потребовало заблокировать статью о кетамине

Премия "Русский Букер" прекратила существование из-за безденежья

В ЮАР прибыли два российских стратегических бомбардировщика Ту-160

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 7%

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 7%

Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке

Убийство российских журналистов в ЦАР

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');