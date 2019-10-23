Три человека стали жертвами пожара на "Морском кладбище" во Владивостоке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли при пожаре в сторожке на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"При тушении на месте пожара было обнаружено три человека без признаков жизни, которые незамедлительно были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар возник в 2:42 24 октября по местному времени (20:25 мск 23 октября). В 3:19 пожар был полностью ликвидирован на общей площади 5 кв. м. Горело бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения.