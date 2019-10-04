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Московских автомобилистов предупредили о 8-9-балльных пробках в вечерний час пик

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Движение на дорогах Москвы в пятницу вечером может осложниться из-за погоды и количества машин, в вечерние часы пик ожидается загруженность дорог до 8-9 баллов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"В течение дня в Москве возможны кратковременные дожди, это осложнит движение в городе и количество машин (также осложнит движение - ИФ), традиционно по пятницам их больше. Ожидаются затруднения в сторону области, начиная с 15 часов - многие уезжают из города на выходные. Вместе с тем, в городе еще не закончены строительные работы на основных магистралях города",- отмечают в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, основные направления, на которых ожидаются пробки в 8-9 баллов, это - МКАД, Третье транспортное кольцо (ТТК), и вылетные магистрали в область: шоссе Энтузиастов, Волоколамское шоссе, Профсоюзная улица, Волгоградский и Ленинградский проспекты.

Столичных автомобилистов просят быть особенно внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"В вечерний час рекомендуем воспользоваться городским транспортом, чтобы спрогнозировать время в пути. Поездки на личных авто стоит отложить на более позднее время - после 20 часов",- посоветовали в ЦОДД.

ЦОДД Москва

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