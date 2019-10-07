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Выпавший первый снег не повлиял на работу аэропортов Москвы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Выпавший в Москве первый снег не повлиял на работу аэропортов, крупных аварий и заторов на дорогах в Москве и Подмосковье тоже нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в органах управлениях движением московской воздушной зоны, аэропорты столицы успели заблаговременно подготовиться к непогоде.

"Аэродромные службы вывели специальную технику. Вся на ходу, топлива и реагентов достаточно. Воздушные суда перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. ВПП и рулежные дорожки чистятся и также обрабатываются реагентами", – сказал собеседник агентства.

По его словам, длительных задержек рейсов по метеоусловиям нет.

Тем не менее, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в московских аэропортах в ночь на понедельник задержаны 37 рейсов, из них 25 в "Домодедово", еще 13 в аэропорту отменены.

В свою очередь, в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что непогода не привела к росту аварийности и заторам на дорогах. Аналогичная ситуация и в Москве.

При этом в столичном главке МЧС накануне предупредили москвичей и гостей столице о надвигающейся непогоде.

"При сильном ветре паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - сказали в главке.

Во второй половине дня в воскресенье на Москву обрушился дождь со снегом.

Москва Шереметьево Внуково Домодедово

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