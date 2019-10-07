Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что инцидент произошел, по предварительным данным, после столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Между тем в соцсетях появились фото и видео с места происшествия, на них видно, как из тоннеля валит густой черный дым, автомобилисты сдают назад и пытаются покинуть тоннель.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" заявили о ликвидации пожара. "В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД. Пострадавших, предварительно, нет", - сказали там.