В московском тоннеле восстановили движение после ЧП с загоревшимся автобусом

Сгоревший автобус в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Движение транспорта по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве, прерванное из-за возгорания в рейсовом автобусе в понедельник днем, в настоящее время осуществляется в оба направления, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Как уточнил собеседник агентства, в тоннеле движение восстановлено по направлению в сторону улицы Народного Ополчения по двум полосам из трех. Он напомнил, что ранее было открыто движение по тоннелю в сторону Большой Академической улицы.

О возгорании автобуса стало известно ранее в понедельник. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар в автобусе был ликвидирован ручными пенными стволами на площади 10 кв. м, а источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что возгорание, по предварительным данным, возникло в моторном отсеке автобуса.

По словам собеседника агентства, огонь ликвидировали течение 15 минут. "В результате задымления тоннеля за помощью к медикам никто не обращался", - сказал источник.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили "Интерфаксу", что причины возгорания рейсового автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в понедельник днем выяснит специальная комиссия совместно с производителем автобуса - группой "ГАЗ".

"Автобус произведен в 2018 году и находится на гарантии", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в результате произошедшего пострадавших нет. "При задымлении водитель остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место до начала возгорания", - добавили в пресс-службе.