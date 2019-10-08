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Самая дешевая арендная квартира в Москве подорожала за месяц на 1 тыс. рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минимальная арендная ставка столичной квартиры выросла на 1 тыс. рублей по итогам сентября, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".

"Самое доступное предложение октября - "однушка" за 24 тыс. рублей площадью 35 кв.м. с мебелью и бытовой техникой в панельной 14-этажке в районе Восточное Измайлово", - отмечается в сообщении.

Вторая позиция и стоимость аренды 25 тыс. рублей - у однокомнатной малогабаритной квартиры площадью 27 кв.м. на последнем этаже панельной 9-этажки на Инициативной улице в Фили-Давыдково на западе Москвы.

Третья позиция у 1-комнатной квартиры за 26 тыс. рублей на 2-м этаже 12-этажного панельного дома на Домодедовской улице (юг столицы) площадью 39 кв. м.

Эксперты отмечают, что подъем нижней ценовой планки на столичном рынке аренды жилья продолжается. Так в сентябре самый дешевый вариант стоил 23 тыс. рублей. Ценник в 20 тыс. рублей держался в течение 7 предыдущих месяцев (с февраля по август 2019 года).

Москва Инком-Недвижимость

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