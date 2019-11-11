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Риелторы сообщили о подорожании арендных квартир в Москве третий раз за осень

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - С начала осени нижняя ценовая планка аренды квартир в Москве поднялась уже в третий раз, сообщили в компании "Инком-Недвижимость".

"В ноябре минимальный бюджет найма составляет 25 тыс. рублей. Если с февраля по август ставка держалась на отметке 20 тыс. рублей в месяц, то в сентябре подскочила до 23 тыс. рублей, а в октябре и ноябре прибавила еще по 1 тыс. рублей", - говорят эксперты компании.

Они отмечают, что цены наиболее дешевых однокомнатных квартир и некоторых "двушек" сравнялись, поэтому лидером рейтинга самых доступных квартир для найма в ноябре стала "двушка" в районе Бирюлево Восточное.

Столько же (25 тысяч рублей) стоят две "однушки" - это "малогабаритка" в районе Южное Медведково и полнометражная, но требующая ремонта квартира в районе Отрадное.

"Однушка" у метро Новогиреево (10 минут транспортом до станции) стоит уже 26 тысяч рублей. Замыкает ноябрьский топ бюджетных съемных квартир в Москве однокомнатное жилье за 28 тысяч рублей в 7 минутах ходьбы от станции метро "Сходненская" (район Южное Тушино, северо-запад столицы), сообщили в "Инком-Недвижимость".

Москва Инком-Недвижимость

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