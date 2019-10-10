В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова. Больше 2200 малышей получили имя Александр, больше 2400 девочек - София (Софья), эта пара - самые распространенные имена.

Среди наиболее востребованных мужских имен в 2019 году также оказались Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Девочек в Москве чаще всего называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Среди редких имен, которые получили дети, родившиеся с начала года, были Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав. Для девочек - это Лукерия, Евфросинья и Феофания. 315 новорожденных девочек получили имя Есения.

В прошлые годы сотрудники ЗАГС зафиксировали редкие имена для новорожденных - Арья, Купава, Агата-Мария, Капитолина и Радомира для девочек, а также Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель и Пересвет, напоминает сайт мэрии Москвы.