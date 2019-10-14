В Москве на станции метро "Выставочная" произошел пожар

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В московском метро произошел пожар на станции метро "Выставочная", ее закрыли для пассажиров, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. На место прибыли пожарные.

Поезда будут проезжать эту станцию без остановки.

По сведениям собеседника агентства, возгорание произошло в служебном помещении.

Другой источник уточнил, что в подсобном помещении загорелась мебель, пожар уже потушили. За медпомощью никто не обращался, добавил он.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что "Выставочная" временно закрыта на вход. Также закрыт переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр".

Утром в понедельник в метро прерывалось движение на южном отрезке Сокольнической линии. Были закрыты станции "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево" и "Румянцево". По сведениям источника "Интерфакса", причиной сбоя была поломка поезда.