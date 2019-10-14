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На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 6:00 из-за технической неисправности поезд без пассажиров остановился в тоннеле между станциями "Румянцево" и "Саларьево". Движение до сих пор отсутствует", - рассказал собеседник агентства.

По информации собеседника агентства, сломался поезд нового поколения "Москва".

Другой источник агентства сообщил, что движение поездов на участке от станции "Коммунарка" до станции "Юго-Западная" прервано в обе стороны.

"Для перевозки пассажиров выделено около двух десятков компенсационных автобусов", - пояснил собеседник "Интерфакса".

В пресс-службе метро подтвердили, что на Сокольнической линии нет движения поездов между станциями "Коммунарка" и "Юго-Западная".

Станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарёво" временно закрыты на вход, уточнили в пресс-службе.

Москва Московский метрополитен Сокольническая линия

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