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Станцию метро "Выставочная" открыли после пожара

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Также открылся переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр".

Поезда следуют по этому участку Филевской линии в штатном режиме.

Ранее из-за пожара станцию закрыли на вход, а поезда проезжали ее без остановки. Пассажирам советовали пользоваться соседними станциями - "Деловой центр" и "Международная".

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12:15 в понедельник, в 12:51 его потушили, сообщили в столичном управлении ведомства. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Угрозы для пассажиров из-за него не возникло. В служебном помещении горела мебель, рассказывал источник "Интерфакса".

Затем станция была закрыта на проветривание.

Москва московский метрополитен МЧС

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