Москва побила температурный рекорд для 17 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - К полудню 17 октября в Москве потеплело до 15,1 градуса, это зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ, сообщили в Гидрометцентре России. Там добавили, что тем самым побит рекорд для 17 октября, установленный в 1990 году - 14,6 градуса.

Сегодняшний четверг стал самым теплым 17 октября в Москве за последние 67 лет. Абсолютный температурный рекорд дня был установлен в 1889 году - 17,4 градуса.

По прогнозам, в четверг воздух в столичном регионе может прогреться до 16 градусов. Возможна облачность с прояснениями и местами небольшой дождь.