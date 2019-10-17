Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Выступая с последним словом, Коваленко заявил, что не совершал противоправных действий: "Ни я, ни другие участники мирной акции никаких действий не совершали. (...) Я стал свидетелем противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. На моих глазах они били участников мирной акции. Я никогда подобного не видел и был поражен. Мирных людей били руками и дубинками, независимо от того, были ли это мужчины или женщины. Являясь свидетелем всего этого кошмара, я не мог не помочь (...) Бросок урны - был жестом отчаяния после того, как Терещенко (полицейский - ИФ) нанес мне удар в шею", - сказал Коваленко.

Его адвокат Мансур Гильманов настаивал на повторном исследовании материалов дела. Он заявил, что суд первой инстанции был необъективен, так как не учел действия потерпевших, которые, по его словам, превышали свои полномочия. Суд отказал в ходатайстве защиты.

По словам прокурора, содержащиеся в приговоре Коваленко выводы являются обоснованными, а наказание - справедливым и соразмерным содеянному.

Потерпевшие - полицейский Евгений Терещенко и росгвардеец Максим Салиев отказались выступать в ходе судебного заседания.

Суть обвинения

4 сентября Мещанский суд Москвы приговорил Коваленко к трем с половиной годам колонии общего режима за два эпизода насилия над сотрудниками правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции в столице 27 июля.

Согласно фабуле дела, 27 июля в центре Москвы Коваленко толкнул полицейского, из-за чего тот упал на гранитные ступени в пешеходной зоне, затем схватил находившегося рядом сотрудника Росгвардии за бронежилет, резко дернув его на себя, и в него же через несколько минут бросил металлическое мусорное ведро.

Коваленко был первым арестованным по событиям 27 июля в Москве. Изначально - когда ему было предъявлено одно обвинение в броске урны - он признал вину, однако впоследствии изменил свою позицию.

В суде Коваленко заявил, что его действия были продиктованы "беспределом" сотрудников правоохранительных органов, которые "избивали" участников акции.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда были задержаны более тысячи человек. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).