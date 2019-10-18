Националисты решили провести "Русский марш" в Москве под новым названием

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива" и Института национальной политики подали в мэрию Москвы уведомление о традиционном проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, но в этом году его решили переименовать.

"В этом году "Русский марш" пройдет под названием "Правый марш". Основными лозунгами организаторы мероприятия назвали: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова"", - сообщил "Интерфаксу" глава правления Института национальной политики и организатор "Русских маршей" 2016-2017 годов Иван Белецкий.

От "Третьей альтернативы" заявителем выступил Владимир Бурмистров, от Института национальной политики Дмитрий Михайлов. Марш планируется по маршруту по улице Перерва. Акция проводится в этом месте с 2009 года.

Сбор колонн назначен на 12:00. Шествие и демонстрация организаторы планируют провести с 14:00 до 15:30.

"Русские марши" традиционно проходят 4 ноября, в День народного единства с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В 2018 году организаторы разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.