Поиск

Националисты решили провести "Русский марш" в Москве под новым названием

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива" и Института национальной политики подали в мэрию Москвы уведомление о традиционном проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, но в этом году его решили переименовать.

"В этом году "Русский марш" пройдет под названием "Правый марш". Основными лозунгами организаторы мероприятия назвали: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова"", - сообщил "Интерфаксу" глава правления Института национальной политики и организатор "Русских маршей" 2016-2017 годов Иван Белецкий.

От "Третьей альтернативы" заявителем выступил Владимир Бурмистров, от Института национальной политики Дмитрий Михайлов. Марш планируется по маршруту по улице Перерва. Акция проводится в этом месте с 2009 года.

Сбор колонн назначен на 12:00. Шествие и демонстрация организаторы планируют провести с 14:00 до 15:30.

"Русские марши" традиционно проходят 4 ноября, в День народного единства с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В 2018 году организаторы разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.

Иван Белецкий Русский марш Люблино Третья альтернатива Институт национальной политики Москва

Новости по теме

Новости

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко

Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

Подмосковным чиновникам первым в России разрешат работать на дому

Аналитики PwC назвали скорую помощь Москвы второй в мире по эффективности

Суд вернул прокатчику "Флай авто" иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Суд вернул прокатчику "Флай авто" иск к ФБК Навального на 1 млрд рублей

Фигуранта "дела 27 июля" Емельянова арестовали до 14 декабря

Суд отклонил апелляции о мерах пресечения Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');