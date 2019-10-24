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Оргкомитет "Русского марша" сообщил об отказе мэрии Москвы в согласовании акции

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Организаторы "Русского марша" сообщили об отказе столичной мэрии согласовать проведение этой акции 4 ноября в Люблино.

"Никаких альтернативных маршрутов не предложено. Написали, что отказывают, поскольку в городе много мероприятий в этот день, хотя в том году мы проводили. Мы считаем такую причину формальной и не соответствующей законодательству", - заявили "Интерфаксу" в комитете "Нация и свобода", входящем в оргкомитет марша.

Собеседник агентства, добавил, что оргкомитет намерен продолжить переговоры с мэрией, а в понедельник, 28 октября, отказ будет обжалован в Пресненском районном суде.

18 октября в мэрию было подано сразу две заявки на "Русские марши". Помимо оргкомитета "Русского марша", о планах провести акцию в тот же день и в том же месте уведомили столичную администрацию представители незарегистрированной политической партии "Третья альтернатива" и Института национальной политики.

Как говорил ранее глава правления Института национальной политики, организатор "русских маршей" 2016-2017 годов Иван Белицкий, они планировали провести акцию под лозунгом "Правый марш". Получить комментарий Белицкого, согласована ли их заявка в этом году, "Интерфаксу" пока не удалось.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В прошлом году организаторы также разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.

Русский марш Москва Люблино

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