Реставрацию Новодевичьего монастыря обещали завершить в 2022 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - До конца 2019 года в Новодевичьем монастыре в Москве должны отреставрировать и сдать 13 зданий, почти все фасады к этому моменту раскроют, а полностью работы завершатся в 2022 году, сообщила пресс-служба Минкультуры.

К концу года строительные леса останутся только на фасаде Казначейских палат, рассказал представитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства Иван Кононенко, которая цитирует пресс-служба.

Ремонтно-реставрационные работы в монастыре начали к 500-летию со дня основания обители. Главными задачами работ Кононенко назвал возвращение монастырю исторического облика и превращение всех помещений и инженерных коммуникаций в современные и функциональные.

В ансамбль Новодевичьего входят Палаты царевны Марии Алексеевны, Усыпальница Волконских, Филатьевский приют, Больничные палаты, Стрелецкая караульня у Напрудной башни, Лопухинские палаты, а также Напрудная, Покровская, Никольская, Швальная, Иосафовская, Чеботарная, Предтеченская башни.

В 2020 году должны завершиться работы по 14 объектам - Покровская церковь над южными воротами, Усыпальница Прохоровых, Погребовые палаты, Казначейские палаты, Преображенская церковь над северными воротами, Сторожка у Северных ворот, Сетуньская башня, Сетуньская караульня у Сетуньской башни, Затрапезная башня, Саввинская башня, Певческие палаты у Саввинской башни, Палаты царицы Ирины Годуновой с Амвросиевской церковью, Крепостные стены. В том же году завершатся работы на колокольне. На ней уже отреставрировали купол, куранты, колокола и вернули самый большой колокол XIV века. Внутри башни продолжается художественная реставрация, в том числе авторской штукатурки.

Реставрация Смоленского собора XVI века завершится в 2022 году. Снаружи здание покрасили и позолотили купола и кресты, отремонтировали кровлю и подклет, установили окна и решетки, сейчас работы начались внутри собора. Также в 2022 году будет открыта Успенская церковь с Трапезной.