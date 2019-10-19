В Кремле пройдет последний в году развод караулов Президентского полка

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Последняя в текущем году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Соборной площади Кремля в субботу, 19 октября, сообщила Федеральная служба охраны России.

Развод караулов Президентского полка проходит ежегодно в Кремле в теплое время года - с мая по сентябрь. Если позволяют погодные условия, то сезон проведения церемониала может быть расширен.

Развод караулов традиционно стартует на Соборной площади в полдень. В нем принимают участие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Нынешний сезон развода караулов был юбилейным, 15-м по счету.