Три близнеца из Татарстана прошли отбор в президентский полк

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В президентский полк для охраны Кремля призваны тройняшки из Татарстана Денис, Руслан и Роман Галиевы. Они прошли конкурс 3000 человек на место, отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там напомнили, что кандидаты в президентский полк должны быть отличниками в учебе, отличаться также хорошим здоровьем, иметь рост не ниже 175 см и у их родственников не должно быть судимостей. Ситуацию, когда сразу три брата соответствуют этим требованиям, в командовании назвали уникальной.

"Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая. Возможно, что именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного парада Победы", - сообщается в пресс-релизе.

В общей сложности в ЦВО осенью 2019 года должны призвать больше 57 000 человек, в том числе 180 - в президентский полк.