Поиск

Три близнеца из Татарстана прошли отбор в президентский полк

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В президентский полк для охраны Кремля призваны тройняшки из Татарстана Денис, Руслан и Роман Галиевы. Они прошли конкурс 3000 человек на место, отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там напомнили, что кандидаты в президентский полк должны быть отличниками в учебе, отличаться также хорошим здоровьем, иметь рост не ниже 175 см и у их родственников не должно быть судимостей. Ситуацию, когда сразу три брата соответствуют этим требованиям, в командовании назвали уникальной.

"Особенно примечательно, что у братьев день рождения 9 мая. Возможно, что именно им дадут право выносить все три флага во время юбилейного парада Победы", - сообщается в пресс-релизе.

В общей сложности в ЦВО осенью 2019 года должны призвать больше 57 000 человек, в том числе 180 - в президентский полк.

ЦВО Татарстан президентский полк. Денис Галиев Руслан Галиев Роман Галиев

Новости по теме

Новости

Новости из телевизора узнают 70% россиян, доверяют телеканалам 44%

Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Стрельба на Лубянке

Песков назвал стрельбу на Лубянке "безумием с трагическими последствиями"

Песков назвал стрельбу на Лубянке "безумием с трагическими последствиями"

Президент РФ обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

Греф уточнил ожидаемую дату решения проблемы "банковского роуминга"

"Ъ" узнал о запрете использовать новую аэродромную технику в аэропортах России

"Ъ" узнал о запрете использовать новую аэродромную технику в аэропортах России
Rambler против Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Перед летним погружением Путина на дно Финского залива было найдено минное поле

Перед летним погружением Путина на дно Финского залива было найдено минное поле

Книгоиздатели пригрозили "Яндексу.Видео" и YouTube вечной блокировкой

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');